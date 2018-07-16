بالصور.. انطلاق أقوى نسخ اودي R8 على الاطلاق بـ 44 نسخة

لندن(صدى):

خرجت أودي بعدد 44 نسخة من موديلات جديدة من R8 سوف تباع في بريطانيا وقد وصفتها الشركة بانها الأكثر قدرة وتركيزاً . وزودت السيارة بعدد من التحديثات الخاصة بالأداء التي تشمل أجزاء للأداء العالي لزيادة القوة السفلية للسيارة وتقليل الوزن بينما تبقي القوة الحصانية كما في موديل R8 Plus بواقع 600 حصان كما أن تخفيف وزن السيارة يجعلها أكثر قدرة في التعامل مع المنعطفات.

وتم تطوير الباقة الخارجية لجسم السيارة في أنفاق الرياح وتشمل جناح خلفي ثابت ومشتت خلفي وعتبات جانبية وأقواس عجلات تتواجد خلفها أجزاء أيروديناميكية لتعزيز تدفق الهواء بصورة مباشرة على جسم السيارة كما يوجد مشتت أمامي مستعار من R8 GT3 السباقية. وأضافت هذه التغييرات المزيد الي القوة السفلية للسيارة على سرعة 150 كم في الساعة لتتضاعف بذلك عن موديل R8 GT3 وعلى سرعة 330 كم في الساعة تولد السيارة 250 كجم من القوة السفلية بزيادة 100 كجم عن الموديل القياسي من R8.

وحصلت السيارة على عجلات أخف في الوزن قياس 20 بوصة يقل وزنها 8 كجم كما تأتي بنوابض تعليق قابلة للتعديل بثلاث وضعيات خفيفة الوزن مع أقراص مكابح كربون سيراميك كما زودت بمخارج عادم رياضية وتطعيمات داخلية وفرش جلدي نابا ومقاعد خاصة ونظام ملاحة MMI وخدمات أودي كونكت ومقصورة رقمية بالكامل تكمل مظهر السيارة المميز.

ولم يبدأ بيع السيارة بعد, ويبدأ سعر السيارة من 234 ألف دولار أو ما يعادل 176.560 ألف استرليني وستقدم منها في بريطانيا 5 نسخ فقط.