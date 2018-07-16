” صحة الرياض ” تنظم ورشة عمل للمرحلة الرابعة في تقييم الاداء

محمد السعران(صدى):

أقيمت صباح هذا اليوم الأثنين ورشة عمل للمرحلة الرابعة في تقييم الاداء بصحة الرياض . وذلك ضمن خطة الأداء والتي تتضمن اعداد تقييم الاداء للموظفين خلال الفترة من ١-١١ الى ١-١٢ من عام ١٤٣٩ .

و شدد رئيس تقييم الاداء بصحة الرياض خالد العيسى على ضرورة توثيق المراجع المستخدمة في التقييم ، وان يكون مستندا على الميثاق الذي تم اعداده في بداية العام .

من جانبه استعرض مساعد المدير العام لتقنية المعلومات سوسن المغيصيب برنامج ربط التقييم بالنظام .

حيث سيتم اطلاق المشروع خلال الفترة القادمة .

وشهدت الورشة تفاعلا من الحضور من مدراء الادارات ومدراء المستشفيات ومدراء الموارد البشرية بالمستشفيات .

يذكر أن لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة والتي صدرت موافقة معالي وزير الخدمة المدنية عليها، اشتملت على إحدى وعشرين مادة سيجري العمل بها اعتباراً من 1/ 1/ 1438هــ، ذات أبعاد مختلفة من أبرز ملامحها وجود ميثاق للأداء يتضمن الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، ويتم إعداده والاتفاق عليه واعتماده من قبل الموظف ورئيسه المباشر في بداية دورة الأداء (بداية العام الهجري)، وتقييم الموظفين بناءً على أهداف محددة وقابلة للقياس خلال دورة الأداء السنوية، ويتم من خلالها وضع الأهداف وفق الممارسات المتعارف عليها في هذا المجال، وكذلك مجموعة من الجدارات التي تقيس المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي تمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة، إلى جانب تحديد التقدير العام لأداء الموظف بأحد الأوصاف والتقديرات (ممتاز – جيد جدا – جيد – مرضي – غير مرضي) من خلال درجات تقدير محددة (1 – 5)، بالإضافة إلى تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل اجباري (Forced Ranking) على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء.