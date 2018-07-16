جامعة جازان تستقبل طلبات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتوافرة بها

جازان(صدى):

بدأت جامعة جازان اليوم, استقبال طلبات الراغبين والراغبات في إشغال وظائفها الإدارية الشاغرة بمختلف كليات وأقسام الجامعة, وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفقاً للشروط المعلنة, وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية للجامعة على الرابط هنا.

وبينت الجامعة أن التقديم على الوظائف التي تشمل العديد من التخصصات الإدارية والمالية والفنية والأمنية والصحية, سيستمر حتى الخميس المقبل, داعية الجميع للتقيد بشروط التسجيل والتأكد من صحة المعلومات المسجلة, وتوفير المستندات المطلوبة وما يثبت سنوات الخبرة المطلوبة لكل وظيفة.