بالصور.. ” مواطن ” يضيع بجبل بالطائف دون أن يتمكن من العودة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

استمرا اثنان من رجال الدفاع المدني بمركز ثقيف في محافظة ميسان، قرابة الـ 9 ساعات محتملين المشقة والتعب ولهيب الشمس الحارة؛ للوصول لمواطن كان قد تاه بأحد الجبال الشاهقة وعلق بها دون أن يتمكن من العودة.

وبالتطرق للتفاصيل، قصد المواطن البالغ من العمر 37 عامًا أعلى عقبة الصفيحة باتجاه أضم بمركز ثقيف في محافظة ميسان جنوبي الطائف، وقطع مسافة تصل لنحو 10 كم حتى أن تاه وظلَ عالقاً في منحدر بجبل العقبة، حينها شعر بالتعب والمشقة والجهد.

وقام المواطن بمحاولة الاتصال بأحد معارفه ولم يتمكن ثم أرسل رسالة حدد من خلالها موقعه مشيرًا فيه إلى أنه متعب وعالق بالجبال، ومرر قريبه الرسالة للعمليات الأمنية وتم إبلاغ الدفاع المدني بمركز ثقيف.

وتوجه إليه اثنان من رجال الدفاع المدني بالمركز، ووصلا للشخص العالق حاملين معهما الماء والعصير وبعض المأكولات، حيث كان وقتها متعبًا ومجهدًا، وباتت صحته منهارة لحين أن دخلَ في حالة إغماء، وهو ما دعاهما لحمله والانتقال به صعودًا حتى وصولهما لأعلى العقبة عند السابعة مساءً في نفس اليوم، وهناك تسلمه مسعفو الهلال الأحمر.