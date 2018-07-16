أمانة عسير تكشف حقيقة تقديم مطعم لحم كلاب لزبائنه

أبها(صدى):

تمكنت النتائج المخبرية التي توصلت إليها أمانة منطقة عسير، من الكشف عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عن اشتباه مواطن في قطعة لحم تعود إلى كلب مذبوح بأحد المطاعم، والذي زعم أن مصدرها يعود إليه.

وتبين من خلال العيّنة الواردة من بلدية الساحل، والتي تمّ الكشف عنها بالمختبر المعتمد لسلامة الغذاء والبيئة ” قسم الميكروبيولوجي ” ، أن قطعة اللحم تابعة للغنم.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد محمد الشهراني، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير، أنه في ضوء ما تداوله عددٌ من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن زعم أحد المواطنين أن هذه القطعة ” العيّنة ” يُشتبه في كونها بقايا لكلب، فإن الإجراءات الرسمية والجولات الرقابية لهذه القضية ستتواصل للوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة لمثل هذه القضايا.

كما أكد ” الشهراني ” ، أن الموقع الذي تمّ الاشتباه فيه مرخص، ويخضع للرقابة الصحية بشكل مستمر، وذلك بعد أن قررت بلدية الساحل بالحريضة إغلاق أحد المطاعم بمنطقة عسير احترازيًا، بعد أن ورد إليها بلاغًا عن مزاعم مواطن، وعما يقدمه المطعم للزبائن.