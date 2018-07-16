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بعثة الأهلي تصل النمسا بمشاركة 29 لاعبا

بعثة الأهلي تصل النمسا بمشاركة 29 لاعبا
نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة النادي الأهلي، اليوم الاثنين، إلى النمسا؛ لإقامة معسكر أوروبي استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2018-2019م.

وتضم بعثة النادي الأهلي 29 لاعبًا، وهم ” ياسر المسيليم – محمد العويس – باسم العطالله – راغد النجار – أليكسيس – سعيد المولد – عمر الزيني – فهد الحربي – عقيل بلغيث – محمد عبد الشافي – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – نوح الموسى – هاني صبياني – ماهر عثمان – عبد الله السعيد – ربيع هوساوي – حسين المقهوي – عبد الله عسيري – سلمان المؤشر – علي عواجي – ريان الموسى – يحيى القرني – عبد الرحمن الحارثي – مهند عسيري – عمر السومة – مانويل هواردو – سافي الزقرتي – عبد المحسن الصبحي “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2001 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا فداهم ⚔💚⚔ 😘

[ عدد التعليقات: 806 ] نشر منذ 2 ساعتين

موسم مميز بحول الله وقوته

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