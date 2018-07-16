جامعة بيشة تطلق البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات

بيشة(صدى):

افتتح وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي, اليوم بقاعة التدريب , أولى دورات التطوير المهني الخاصة بالمعلمين والمعلمات بعنوان “تنمية مهارات المعلم في ضوء مواصفات معلم القرن الحادي والعشرين” بالتعاون مع وزارة التعليم .

وألقى الدكتور المالكي كلمة خلال الافتتاح رحب فيها بالحضور, مؤكداُ على الشراكة والتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة التعليم بهدف تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، تنفيذاً لرؤى وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن 168 معلماً ومعلمة يستفيدون من البرامج التدريبية التي تقدمها كلية التربية على مدى أربعة أسابيع، التي تهدف إلى تنمية مهارات المعلمين في مجالات: التدريس الفعال وتنمية الكفايات المهنية، تقنيات التعليم، التربية، علم النفس , مشيراً إلى أن مجموعة من الخبراء والأكاديميين في كلية التربية بجامعة بيشة أعدوا الحقيبة التدريبة التي احتوت على أربع وحدات تتضمن : تعزيز الأمن الفكري والالتزام بأخلاقيات المهنة والانتماء الوطني، تعزيز السلوك الإيجابي للمتعلمين في ضوء أبرز نظريات الدافعية والتعزيز بالقيادة التربوية، تنمية الكفايات المهنية في مجال التدريس ومهارات القرن الحادي والعشرين، مجتمعات الممارسة المهنية وتطبيقات قوقل في التعليم.

وثمّن وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للبرامج التعليمية والبيئة البحثية والأكاديمية , منوهاً بثقة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في البرامج التربوية التي تقدمها جامعة بيشة ممثلة في كلية التربية , متمنياً للمتدربين التوفيق والنجاح بما يحقق التطلعات تجاه تطوير البيئة التعليمية والتربوية.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالتعاون مع عدد من الجامعات تنفذ مجموعة نوعية من البرامج التدريبية الصيفية خلال شهر ذي القعدة الحالي لمعلمي ومعلمات التعليم العام في جميع مناطق المملكة بما يسهم في تطوير أدائهم المهني ويحقق أهداف الوزارة الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.