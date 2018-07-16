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بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الصباحية في معسكر النمسا

بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الصباحية في معسكر النمسا
نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام في مدينة ” لينز ” النمساوية.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تركّزت تدريبات الفريق الصباحية على الجوانب اللياقية والتكتيكية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 58 دقيقة

أفخم من واصل تدريباته ياعُمري 💙.

[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله يقويهم 💙💙💙💙💙

[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 56 دقيقة

بالتوفيق ياحب 😍❤

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