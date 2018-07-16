بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الصباحية في معسكر النمسا

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام في مدينة ” لينز ” النمساوية.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تركّزت تدريبات الفريق الصباحية على الجوانب اللياقية والتكتيكية.