بالصور.. الهلال يواصل تدريباته الصباحية في معسكر النمسا
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام في مدينة ” لينز ” النمساوية.
وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تركّزت تدريبات الفريق الصباحية على الجوانب اللياقية والتكتيكية.
طلال[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 58 دقيقة
أفخم من واصل تدريباته ياعُمري 💙.
ماجد[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يقويهم 💙💙💙💙💙
عمار[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 56 دقيقة
بالتوفيق ياحب 😍❤
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1242 ] نشر منذ 56 دقيقة
بتوفيق حبي 💙