بالصور.. أول ظهور لـ ” ماكلارين أورانج 600LT ” السوبر كوبيه في جودوود

لندن(صدى):

ظهرت ماكلارين Orange 600LT في مهرجان جودوود للسرعة لتكون أخف في الوزن وأسرع وأكثر جمالاً من موديل 570S الذي تستند اليه , وليست هذه أول مرة تعرض فيها سيارة ماكلارين المميزة, ولكن ظهورها في حدث جودوود يأتي بلونين جديدين بدلاً من اللون الرمادي التقليدي لها وقت اطلاقها.

وحصلت السيارة على لمسات مميزة من ألياف الكربون من موديلات 570S و720S وغيرها من طرازات ماكلارين وظهرت بصورة خاصة في مقدمة السيارة للعتبات الجانبية للمشتت الخلفي وحتى بالشاسيه نفسه واضافة الياف الكربون لجسم السيارة تسببت في خسارتها 25% من الوزن مقارنة بموديل 570S.

وستحمل السيارة محرك V8 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 592 حصان وعزم دوران 620 نيوتن متر وهذه القوة الاضافية التي حصلت عليها مقارنة بموديل 570S ستجعلها قادرة على التسارع في 3.2 ثانية فقط مع سرعة قصوى تبلغ 328 كم في الساعة. ولم تحدد الشركة عدد النسخ التي سيتم تصنيعها من هذه السيارة ولكن من المنتظر أن يكون عدد النسخ محدودة للغاية وستستغرق 12 شهر فقط في خطوط الانتاج وسيبلغ سعرها في بريطانيا 185.500 ألف استرليني.