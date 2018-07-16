استمرارا لتسييسها ملف الحج.. قطر تمنع مواطنيها من الحج للموسم الثاني

طلال الضوي(صدى):

يستمر تنظيم ” الحمدين ” بتسييس ملف الحج واتباع سياسته المتخبطة، حيث تحاول قطر منع مواطنيها من الحج للموسم الثاني على التوالي، والخاسر الوحيد هو المواطن القطري المحروم من أداء الشعيرة.

فيما أكدت المملكة أن من يأتي لأداء فريضة الحج، سيجد كامل الترحيب من المملكة ومواطنيها، شأنها شأن جميع الحجاج القادمين للمشاعر المقدسة.

فوفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فإنه يتم دائمًا التأكيد على ترحيب المملكة بجميع الحجاج والمعتمرين القادمين من كل دول العالم، ومن ضمنهم الحجاج القطريون.

وقامت قطر باتباع هذه السياسة المتخبطة من قبل، إلا أنها فشلت في تحقيق مبتغاها من هذا الأمر العام الماضي، عندما رفضت نقل حجاجها إلى المملكة عبر القافلة الجوية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد أعلنت العام الماضي، عن فتح المنفذ وتسيير جسر جوي لنقل القطريين الراغبين في أداء الحج من الدوحة إلا أن طائرات المملكة لم تتمكن من الهبوط في الدوحة، حيث انكشفت الحكومة القطرية عندما سمحت في وقت سابق للأندية الرياضية بالسفر إلى المملكة للمشاركة في مباريات كرة القدم، ثم منع مواطنيها من أداء العمرة والحج.