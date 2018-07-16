بالصور.. التعاون يقدم لاعبيه الجدد مساء اليوم
ينظم نادي التعاون، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا يقدم من خلاله الرباعي الأجنبي الجديد كاسيو، وجوناثان، و هيلدون، وتاوامبا للإعلام والجماهير التعاونية.
ونشر التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويترى ” صورًا للاعبيه الجدد، لافتًا إلى أن المؤتمر الصحفي اليوم عند الساعة الـ 6:30 عصرًا.
عمار[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهاجمم مايطمن ان شاءالله يرد علي بالملعب
ماجد[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر منكم دايما تنشبوا لنا