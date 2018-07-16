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بالصور.. التعاون يقدم لاعبيه الجدد مساء اليوم

بالصور.. التعاون يقدم لاعبيه الجدد مساء اليوم
نواف السالم(صدى):

ينظم نادي التعاون، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا يقدم من خلاله الرباعي الأجنبي الجديد كاسيو، وجوناثان، و هيلدون، وتاوامبا للإعلام والجماهير التعاونية.

ونشر التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويترى ” صورًا للاعبيه الجدد، لافتًا إلى أن المؤتمر الصحفي اليوم عند الساعة الـ 6:30 عصرًا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 2 ساعتين

المهاجمم مايطمن ان شاءالله يرد علي بالملعب

[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر منكم دايما تنشبوا لنا

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