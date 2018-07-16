بالصور.. التعاون يقدم لاعبيه الجدد مساء اليوم

نواف السالم(صدى):

ينظم نادي التعاون، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا يقدم من خلاله الرباعي الأجنبي الجديد كاسيو، وجوناثان، و هيلدون، وتاوامبا للإعلام والجماهير التعاونية.

ونشر التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويترى ” صورًا للاعبيه الجدد، لافتًا إلى أن المؤتمر الصحفي اليوم عند الساعة الـ 6:30 عصرًا.