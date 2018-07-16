خالد النمر يحذر مرضى القلب من تناول عشبة ” الزعرور “

أماني الغامدي(صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى القلب من تناول عشبة الزعرور البري، نظرًا لخطورتها على الصحة.

وقال ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تحذير لمرضى القلب: تناول عشبة الزعرور البري يزيد من سيولة الدم في من يأخذون اسبرين، بلافكس، وارفرين ” .

وتابع ” د.النمر ” محذرًا من تناول هذه العشبة: ” كما تزيد احتمالية التسمم بدواء الديجوكسين ” .

وأضاف استشاري أمراض القلب: ” دوليًا هناك نسبة معينة من مرضى القلب لا ينتظمون على أدويتهم عمومًا، ولكن أكثر نسبة عدم التزام كانت في أدوية الكلسترول، يليها أدوية السكر، وأقلها في عدم الالتزام هي أدوية الضغط !! ”