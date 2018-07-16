الأردن تلغي رسوم دخول السياح الإسرائيليين

عمّان(صدى):

أعلن مفوض الشؤون الاقتصادية والسياحة شرحبيل ماضي، إلغاء سلطة إقليم العقبة بالأردن رسوم دخول السياح الإسرايليين إلى المدينة.

وأكد ” ماضي ” أن سلطة إقليم العقبة ألغت الشرط التي كان يتم تطبيقه على السائحين الحاملين للجنسية الإسرائيلية، والذي كان يشترط عليهم المبيت في الأردن ليلتين أو دفع مبلغ 40 دينار.

وأوضح أن إلغاء هذا الشرط يمكنه السماح بدخول أهالي مناطق بير السبع والمناطق العربية الأخرى للتسوق في العقبة وزيارة أٌقاربهم في المنطقة.

ومن جانبه أكد أمين عام السياحة عيسى قموة، أن الإجراءات المتخذة في سلطة العقبة تخص العقبة فقط باعتبارها سلطة مستقلة، ولن تجرى هذه الاستثناءات وخفض الرسوم على المعابر الأخرى.

وكانت السلطات الأردنية تفرض رسوم على السائح الإسرائيلي لدخول البلاد لساعات، حيث يجب عليه أن يدفع رسوم دخول بمقدار 60 دينارًا أردنيًا، بينما من يريد قضاء ليلتين في الأردن عليه دفع 40 دينارًا.