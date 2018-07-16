محكمة تعاقب امرأة لمناداة زوجها بـ ” الأصلع “

أنقرة(صدى):

عاقبت إحدى المحاكم التركية، امرأة بحرمانها من التعویض المادي بعد طلاقھا، وذلك بسبب قيامها بمناداة زوجھا بـ ” الأصلع ” ، مما دفعه لطلاقها.

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف العلیا في تركیا، مؤخرًا، عدة توجیھات جدیدة للفصل في قضایا الطلاق، والتي یدعي فیھا أحد الزوجین تعرضه للإساءة اللفظية أو المادية من قِبل الطرف الآخر.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بهذا القرار تنفيذًا للتوجيهات، حيث قال حكم الاستئناف النھائي: ” نعتت المرأة زوجھا بالأصلع على الملأ، وھو ما یعد ازدراء وإھانة ” .