أمير مكة يكرم عددا من منسوبي شرطة القنفذة

جدة(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، عدداً من رجال شرطة محافظة القنفذة، نظير كشفهم خيوط جريمة قتل طفل يبلغ من العمر ١٢ عاماً في مركز خميس حرب بالقنفذة وتوصلهم للجاني.

وخلال استقبال سمو أمير منطقة مكة المكرمة لرجال الأمن المكرمين يتقدمهم مدير شرطة المنطقة اللواء عبداللطيف الشثري، ومدير شرطة محافظة القنفذة العقيد علي الصالحي ، ثمّن سموه دورهم الكبير في حفظ الأمن – بعد عون الله وتوفيقه – ، مشيداً بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين.

وقال سموه: إن ما قمتم به من عمل يعد في المقام الأول واجب ديني ووطني يفخر به الجميع ويسهم في تحقيق الأمن في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من إمكانات وبمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، سائلا الله للجميع التوفيق والنجاح.

من جهتهم عبر رجال الأمن المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدين أن تكريم وكلمات سموه ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهود.

مما يذكر أن تفاصيل الحادثة تعود إلى أواخر شهر رمضان الماضي، حيث تم العثور على جثة طفل أمام أحد مساجد خميس حرب بالقنفذة، وقامت الجهات الأمنية بالتعاون مع النيابة العامة بالبحث والتحري عن الحادثة، ما أسفر عنه الاستدلال على القاتلة، وهي إحدى قريبات الطفل المغدور به ، التي أحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإجراءات القضية.