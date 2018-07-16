بالفيديو.. مواطن يحكي تفاصيل تعرضه لغش تجاري بشراء حديد تسليح سهل الكسر

محمود البلوي(صدى):

تعرض مواطن لغش تجاري بشراء حديد تسليح سهل الكسر؛ حيث قال أن الحديد الذي تم جلبه من الشركة غير مطابق للمواصفات والمقاييس التي تعاقدت عليها والموجود في فواتير الشراء.

وأوضح المواطن أنه لم يكتشف ذلك إلا بعد مراحل متقدمة بعد أن لاحظ وجود خلل في المبنى، وعندما كان يقوم بمحاولة تعديل ” سيخ ” يفاجئ بأنه ينكسر، لافتًا إلى أنه عند شراء الحديد حرص على أن يكون بأعلى جودة، لكنه صدم عندما شاهد بنفسه كيف ينكسر الحديد خاصة أنه يشرف على المبنى بنفسه.

وأكد أنه قام بالبحث عن العلامة الموجودة على الحديد فوجد أنها لا تتبع الشركة التي اشترى منها، فاتجه إلى البيت لمراجعة الفواتير لكونه قد يكون مخطئا، لكن كانت المفاجئة أنها هي المقاييس التي تعاقد معها ووقتها أدرك أنه تعرض لغش تجاري، موضحًا أنه تقدم ببلاغ لوزارة التجارة عن طريق الموقع.

وأضاف أنه تم التواصل معه لأخذ بيانات الشركة التي باعت له الحديد وقاموا بدورهم بالتواصل معها للتحقيق في الأمر، لافتا إلى أنه توجه بالفعل لفرع الوزارة بتبوك في اليوم التالي ووجد وقتها الموظف الذي باع له الحديد، لافتًا إلى أنه واجه تبريرات الموظف بالتأكيد على أنه تعاقد معه على حديد معين وتم جلب الحديد المغشوش بدلا منه، نافيًا أن يكون قد اشترى أي نوع من الحديد من مكان آخر.

وفي السياق نفسه، قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بسحب عينات من الموقع المصور وكذلك من منفذ البيع الذي تم شراء حديد التسليح منه، وتمت إحالة العينات للفحص، لافتة إلى أنه سيتم التأكد من مدى مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية بناء على نتيجة الفحص، وفق نظام مكافحة الغش التجاري.