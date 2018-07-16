مرتضى منصور ممازحا المصريات: ” اطمئنوا رئيسة كرواتيا متزوجة “

ماجد محمد(صدى):

مازح المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، السيدات المصريات، موضحًا أن النساء كانوا يتمنين هزيمة منتخب كرواتيا في نهائي كأس العالم أمام فرنسا، والذي تمت إقامته أمس الأحد على ملعب ” لوجنيكي ” بروسيا، كي تعود رئيستهم إلى بلادها باكية مهزومة، بسبب إعجاب الرجال المصريين الشديد بها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ ” منصور ” ، خلال برنامج ” صح النوم ” ، المذاع على فضائية ” lTC ” المصرية، والذي قال فيها: ” سيدات مصر كانوا بيدعوا علي رئيسة كرواتيا عشان تخسر، معظم رجال مصر كانوا بيشجعوا كرواتيا عشان رئيستهم والستات كانوا بيدعوا عليها ” .

وتابع رئيس نادي الزمالك، مداعبًا المصريات: ” بس أنا عاوز أطمن سيدات مصر و أقولهم أنها متجوزة وعندها ولد وبنت ” .