سياحة مكة تنظم ورشة ” أهمية الجودة في الخدمات السياحية “

حسين العلي(صدى):

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان “مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية” وبالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في مرحلته الثالثة التي تندرج في إطار البرامج التطويرية والتأهيلية للمشغلين والعاملين والراغبين بالعمل في القطاع السياحي لعام الجاري.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة المكلف الدكتور هشام بن محمد مدني :” نظراً لما تشكله جودة الخدمات في صناعة السياحة من أهمية لكل من مقدمي الخدمات والمستفيدين، وتلعب دوراً مهماً في تسويق الخدمات المقدمة من المؤسسات السياحية، وخلق ميزة تنافسية لكسب رضا العميل، مما يجعل الجودة في الخدمات السياحية من العوامل المهمة لتحقيق التنمية السياحية في المملكة وانطلاقاً من توجيهات سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، بالعمل مع المستثمر كشريك استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية السياحية في المملكة، جاء تنظيم هذا البرنامج النوعي الذي يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في القطاع السياحي بالمملكة”.

وبين الدكتور مدني، أن الورشة التي تعقد في فندق موفنبيك بأبراج وقف الملك عبدالعزيز، عند الساعة الخامسة عصرا وتمتد لأربعة ساعات، تتناول عدة محاور منها التعريف بعناصر الجودة في الخدمات السياحية، ومفهوم الجودة وأبعادها في الخدمات الفندقية، العناصر الأساسية لثقافة الجودة في المنظمات الفندقية، كما تناقش أهمية دور العميل الداخلي والخارجي في التأثير على جودة الخدمات السياحية بالإضافة إلى نشر الوعي بمنهجيات الجودة بمعاييرها الدولية.

وأكد مدني، أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية من خلال العديد من البرامج التدريبية وورش العمل المجانية في مختلف مجالات السياحة والعناية بالتراث الحضاري، مما ينعكس على تطوير وتنمية العمل السياحي المتميز.