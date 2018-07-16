” الغذاء والدواء ” تضع خطة رقابية وتوعوية لموسم الحج

الرياض(صدى):

وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطة رقابية وتوعوية لموسم حج 1439هـ، تنفذها في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يضمن سلامة غذاء الحجاج، والتأكد من مأمونية أدويتهم، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية التي يستخدمونها.

وتشمل الخطة تكثيف الدور الرقابي في المنافذ البرية والجوية والبحرية للتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وتفتيش المركبات الناقلة للمواد الغذائية في النقاط الرئيسيّة لمداخل منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمن الطرق، وتفتيش المنشآت الغذائية في نطاق أمانتي العاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة وإجراء دراسات ميدانية عليها، والتفتيش الصحي على المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى مشاركة اللجنة الدائمة للتفتيش على الأجهزة والمواد المشعة الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج الطبي، والمشاركة في لجنة التفتيش على البعثات الطبية بالمشاعر المقدسة.

وتتضمن خطة الهيئة توعية ضيوف الرحمن في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة بالطرق المثلى للوقاية من التسمم الغذائي والأمراض التي ينقلها الغذاء، وطرق حفظ الدواء وضمان فعاليته، واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك عبر توفير مواد توعوية للحجاج في المطارات مطبوعة ومسموعة باللغات الأكثر تحدثاً ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والأوردية والإندونيسية، وتقديم معلومات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم محاضرات توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية للتعريف بالطرق الصحيحة لتداول الغذاء ما يسهم بشكل كبير في الحد من التسمم الغذائي.