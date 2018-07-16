” التجارة ” توقع مخالفة غش تجاري وتقليد علامة تجارية ضد مواطنين

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، عن حكم بمخالفة غش تجاري وتقليد علامة تجارية.

ونشرت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أسماء المخالفين، وهما مواطنان بالدمام، كما أن نوع النشاط مستودع تخزين ومطاحن وتعبئة وتغليف.

وأوضحت ” التجارة ” العقوبة، وهي غرامة مالية بمبلغ 400.000 ألف ريال، وإغلاق محل المخالفة، وإتلاف المنتج المغشوش، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.