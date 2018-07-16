” التجارة ” توقع مخالفة غش تجاري وتقليد علامة تجارية ضد مواطنين
كشفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، عن حكم بمخالفة غش تجاري وتقليد علامة تجارية.
ونشرت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أسماء المخالفين، وهما مواطنان بالدمام، كما أن نوع النشاط مستودع تخزين ومطاحن وتعبئة وتغليف.
وأوضحت ” التجارة ” العقوبة، وهي غرامة مالية بمبلغ 400.000 ألف ريال، وإغلاق محل المخالفة، وإتلاف المنتج المغشوش، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.
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