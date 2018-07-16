بالفيديو.. خبيرة نفسية تكشف تسبب السوشيال ميديا في الانتحار وطرق تفادي أضرارها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الدكتورة نهال نبيل خبيرة نفسية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباحك مصري ” ، عن ارتفاع نسب الانتحار والطلاق لدى الشباب وارتباط متابعة السوشيال ميديا بذلك .

وقالت نهال ، إن 91% من الشباب استخدامهم للانترنت للسوشيال ميديا فقط ، ما يتسبب له في أضرار بالغة .

وأضافت نهال ، إن جلوس الانسان على الانترنت لأكثر من 7 ساعات يزيد من فرص الانتحار والحوادث المرضية ، حيث أن العديد من الشباب يتعرض للبلطجة الإلكترونية ، وهي تعرضه للتهديد والإساءة له .

وأكدت نهال ، إنه الآن الجميع يتدخل في حياة غيرهم ويشرعون القوانين ويحكمون عليهم وكأن لهم الحق في ذلك ، وهذا ما يتسبب في إصابة العديد بالاكتئاب والإحباط وحالات نفسية سيئة .