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  3. بالفيديو.. خبيرة نفسية تكشف تسبب السوشيال ميديا في الانتحار وطرق تفادي أضرارها

بالفيديو.. خبيرة نفسية تكشف تسبب السوشيال ميديا في الانتحار وطرق تفادي أضرارها

بالفيديو.. خبيرة نفسية تكشف تسبب السوشيال ميديا في الانتحار وطرق تفادي أضرارها
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الدكتورة نهال نبيل خبيرة نفسية ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” صباحك مصري ” ، عن ارتفاع نسب الانتحار والطلاق لدى الشباب وارتباط متابعة السوشيال ميديا بذلك .

وقالت نهال ، إن 91% من الشباب استخدامهم للانترنت للسوشيال ميديا فقط ، ما يتسبب له في أضرار بالغة .

وأضافت نهال ، إن جلوس الانسان على الانترنت لأكثر من 7 ساعات يزيد من فرص الانتحار والحوادث المرضية ، حيث أن العديد من الشباب يتعرض للبلطجة الإلكترونية ، وهي تعرضه للتهديد والإساءة له .

وأكدت نهال ، إنه الآن الجميع يتدخل في حياة غيرهم ويشرعون القوانين ويحكمون عليهم وكأن لهم الحق في ذلك ، وهذا ما يتسبب في إصابة العديد بالاكتئاب والإحباط وحالات نفسية سيئة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

صادقه النت صاريمرض الناس

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