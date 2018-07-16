” المياه الوطنية ” تبرم عقدا لإعادة هندسة إجراءات خدمات العملاء

الرياض(صدى):

وقعت شركة المياه الوطنية اليوم، عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة في خدمات استشارات الأعمال، تقوم بموجبه، بإعادة هندسة العمليات الداخلية والاستراتيجية لخدمات العملاء وسبل تطويرها وتحسينها، وذلك في إطار سعي قطاع توزيع المياه في المملكة لرفع كفاءة العمليات وتحسين مستوى رضا العملاء في مختلف مناطق المملكة، عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع خططها وأهدافها التطويرية.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، حرص الشركة على مواءمة استراتيجياتها مع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، لتقديم أعلى مستويات الخدمة بأفضل المعايير والمقاييس العالمية.

وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل متعددة، بدءاً من توحيد الممارسات والعمليات وتحويلها إلى نظم إلكترونية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للطلبات والبلاغات والاعتراضات عن الخدمات المقدمة في جميع أنحاء المملكة، مما ينعكس إيجابياً على المواطنين من خلال تقديم الحلول المناسبة وفق أفضل المعايير لتحقيق رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.

من جانبه بيّن نائب الرئيس للعناية بالعملاء بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن محمد البيشي، أهمية التغيير السريع والتحرك في الاتجاهات الصحيحة لمواكبة المتغيرات وتحقيق الريادة في كفاءة الأداء وتقديم الخدمات.

وأضاف البيشي أن المشروع يستهدف إعادة هندسة العمليات الداخلية لخدمات العملاء ومدى انسيابيتها، ورفع كفاءة العمل بين الإدارات المعنية بقطاع توزيع المياه في المملكة لتحسين وتطوير آليات تقديم الخدمات لعملاء القطاع من خلال تطبيق عدد من المبادرات للتحول الرقمي، وإعادة هندسة الهيكل التنظيمي ليتماشى مع أهداف المشروع، كذلك تطوير مؤشرات قياس الأداء لضمان جودة الخدمات المقدمة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في نتائج الأداء، باستخدام أحدث التقنيات والنشاطات المساندة.