بالفيديو والصور.. رونالدو يصل إلى مقر يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

وصل اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو إلى مقر نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، لإجراء الفحوصات الطبية.

وأظهر مقطع فيديو، ومجموعة من الصور توجه رونالدو إلى مقر النادي الإيطالي استعدادًا لإنهاء الإجراءات لتوقيع العقد بشكل رسمي.

ومن الجدير بالذكر، إنه وصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا، أمس الأحد، للانضمام إلى صفوف نادي يوفنتوس لمدة 4 سنوات بمقابل مادي قدره 100 مليون يورو.

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