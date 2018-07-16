شاعرة أمازيغية تشعل فيسبوك: الأكراد يمارسون الجنس ” الأرقى “

متابعة _ أميرة خالد(صدى):

أشعلت الشاعرة الأمازيغية مليكة مزان، موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، بعد تدوينها منشورًا تشيد فيه بممارسة الأكراد للجنس، مما أثار جدلًا واسعًا.

وقالت ” مزان ” ، على صفحتها بـ ” فيسبوك ” : ” من أرادت أن تكتشف للجنس معناه الآخر، الأرقى، الأنبل .. فلتمارسه في سرير كوردي، مع سلاح كتب عليه بحروف كبيرة شجاعة .. ” صنع في كوردستان ” .

جدير بالذكر، أن الشاعرة الأمازيغية مليكة مزان، معروفة بإثارتها للجدل، حيث أظهرت عدة صور نشرتها مؤخرًا، قامها بتقبيل أيادي عناصر قوات ” البيشمركة “، ذكورًا و إناثًا، والتي علّقت عليا قائلة: ” وأنا أقوم بزيارة تفقدية لقوات البيشمركة في جبهات القتال كنت أصر على تقبيل أياديهم واحدًا واحدًا رغم رفضهم الكبير ” .