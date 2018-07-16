بالفيديو.. أمير قطر يواصل تقربه للغرب.. تخلى عن مكانه لزوجة ماكرون بالمونديال

طلال الضوي(صدى):

يواصل أمير قطر، تميم بن حمد، محاولة محاباته للدول الأجنبية والتقرب منهم؛ لكي يكسب ودهم ودعمهم له ضد الدول العربية ومساندته في تحقيق أغراضه المشينة.

ويحاول تميم بن حمد خداع العالم، والظهور بمظهر التحضر والرقي أمام الجميع؛ حيث أظهر مقطع فيديو أمير قطر وهو يتخلى عن مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئاسية في ملعب لوجنيكي، من أجل زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حضورهما مباراة النهائي بين فرنسا وكرواتيا في كأس العالم بروسيا.

ومن الجدير بالذكر، إنه انتهت المباراة بفوز فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتحقق اللقب الثاني بكأس العالم عبر تاريخها.