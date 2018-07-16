بالفيديو.. أمير قطر يواصل تقربه للغرب.. تخلى عن مكانه لزوجة ماكرون بالمونديال
يواصل أمير قطر، تميم بن حمد، محاولة محاباته للدول الأجنبية والتقرب منهم؛ لكي يكسب ودهم ودعمهم له ضد الدول العربية ومساندته في تحقيق أغراضه المشينة.
ويحاول تميم بن حمد خداع العالم، والظهور بمظهر التحضر والرقي أمام الجميع؛ حيث أظهر مقطع فيديو أمير قطر وهو يتخلى عن مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئاسية في ملعب لوجنيكي، من أجل زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حضورهما مباراة النهائي بين فرنسا وكرواتيا في كأس العالم بروسيا.
ومن الجدير بالذكر، إنه انتهت المباراة بفوز فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتحقق اللقب الثاني بكأس العالم عبر تاريخها.
طلال[ عدد التعليقات: 1985 ] نشر منذ 7 دقائق
حدثني عن السيادة 😂😂
رئيس دويلة صار له اسبوعين يحضر كل المباريات ومتكي مع رونالدو والا تاكي لحاله وش ترجي من وراه
لو جلس بدولته ابرك له
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1238 ] نشر منذ 7 دقائق
يحاول يحسن صورته الاعلاميه الملطخه بدماء العرب والمسلمين يحمل ارث اجرامي كبير لا تمحوه هذه الحركات ويحتاج الي من يطبل له من بقية مرتزقة الاخوان وقطرائيل
ليست الشهامه في ترك مكانك في الصف الأول إلا إذا كنت لست أهلا لهذا المكان فصدر المجلس للرجال فقط
عمار[ عدد التعليقات: 796 ] نشر منذ 6 دقائق
انسان غبي يحاول يتحلى بالاخلاق لتحسين صورته الارهابيه هذي كل السالفه
مثل هذا الغبي يقود جزيره قطعان من المرتزقه والبقر
همس[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 5 دقائق
هذي هي مكانته خلف الزعماء