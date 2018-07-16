إيران تتخلى عن عملتها وتلجأ للدولار

وكالات(صدى):

تتجه إيران إلى العملة الأمريكية الدولار؛ تخوفًا من فرض الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات جديدة خاصة في ظل السقوط الحاد الذي تعاني منه الريال الإيراني.

وفتحت إيران رسميًا سوقًا ثانوية للعملة الصعبة، بعد فشلها في الحفاظ على سعر العملة التي هوت إلى 90 ألف ريال للدولار في السوق السوداء نتيجة فرض عقوبات أمريكية.

ويهدف هذا السوق إلى تخفيف النقص في العملة الصعبة، ولكن في المقابل ستزيد هذه الخطوة الضغوط على العملة الإيرانية ما يزيد من تراجعها نتيجة شح السيولة من النقد الأجنبي.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراين بالرغم من إهدار الحكومة أموال على الإرهاب، دعا المرشد الإيراني خامنئي إلى إصلاحات في القطاع الخاص وسط أنباء متداولة حولة إمكانية تقديم استقالته إلى الرئيس حسن روحاني.

وعن الاتفاق النووي، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن خيبة أمله في المقترحات التي قدمتها كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإنقاذ الاتفاق النووي، قائلًا ” المقترحات مخيبة للآمال ولا تتضمن اقتراحات عملية ومحددة لحل المشكلة “.