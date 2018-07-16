بعد 20 عاما من الحرب.. إعادة فتح السفارة الأريترية بأديس أبابا

أديس أبابا(صدى):

شهدت أديس أبابا إعادة فتح السفارة الأريترية اليوم الاثنين؛ وذلك بعد نحو 20 عامًا من استمرار الحرب بين البلدين؛ وذلك بعد أن أعلن الزعيمان ” الأثيوب والأريتري ” قبل أسبوع انتهاء حالة الحرب ” بين البلدين التي استمرت عقدين.

وبالتطرق للتفاصيل، وصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس الإريتري إسياس أفورقي؛ لأجل حضور مراسم افتتاح السفارة الأريترية في أديس أبابا؛ حيث يعملان الآن على تعزيز التقارب بينهما وأفورقي في أديس أبابا منذ يوم السبت.

من الجدير بالذكر أن إثيوبيا وإريتريا تعيشان نزاعًا حدوديًا منذ عام 1998، وأسفر عن سقوط نحو 80 ألف قتيل، بعد مواجهات عسكرية على الحدود، آخرها يونيو 2016؛ لتتحول إثيوبيا لدولة حبيسة، بعدما كان ميناءًا إريتريًا؛ مصوع وعصب بوابتها للعالم الخارجي.