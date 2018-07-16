3 نجوم أجانب يقتربون من صفوف الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشف جورجي خيسوس، المدير الفني للهلال، عن سعيه لتعزيز صفوف الزعيم بنجوم دوليين؛ لافتًا إلى أن الفريق يعاني من نقص حاليًا بسبب غياب اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في مونديال روسيا.

وأوضح خيسوس، مصرحًا: ” انتظر وصول النجوم الدولية للهلال يوم 19 من الشهر الجاري ” ، متابعًا: ” سوف نتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب بالإضافة للمدافع بوتيا الذي تم التعاقد معه. ”

وأضاف ” خيسوس ” معلقًا على مفاوضات ضم كاريلو، قائلًا: ” لا أعرف ما الذي سوف يحدث، قد يكون من ضمن الصفقات الأجنبية الثلاثة. “