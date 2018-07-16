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الإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني بكلية المسجد النبوي

الإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني بكلية المسجد النبوي
نايف السالم(صدى):

كشفت وحدة القبول والتسجيل بدء التسجيل الإلكتروني في كلية المسجد النبوي للعام الدراسي 1439-1440هـ.

وأبانت الوحدة، أن التسجيل للطلاب سيكون في خمسة أقسام علمية ” قسم القرآن وعلومه، وقسم الشريعة، وقسم السنة وعلومها، وقسم العقيدة وقسم اللغة العربية ” بينما يقتصر التسجيل في قسم الطالبات على قسم الشريعة.

كما أوضحت أن هناك 7 شروط للقبول:
1. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2.أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3.أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية .
4.أن يكون لائقاً طبياً .
5. موافقة للموظف بالدراسة من مرجعه.
6. أن يكون سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية .
7 ألا يكون قد سبق طي قيده من الكلية, أو جامعة أخرى .

وهناك أيضًا شروط خاصة بالأقسام وهي على النحو التالي :

– قسم الشريعة:

حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم حفظًا متقنًا من ” الكهف إلى الناس ” .

– قسم السنة وعلومها :

حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

– قسم القرآن وعلومه:

حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم حفظاً متقناً من ” الكهف إلى الناس ” .

إتقان تلاوة القرآن الكريم كاملاً.

– قسم العقيدة:

حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

– قسم اللغة العربية:

حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

وأشارت إلى أن تسجيل الطلاب يكون من خلال الرابط التالي:هنا .

أما تسجيل الطالبات فمن خلال الرابط التالي: هنا .


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