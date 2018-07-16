الإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني بكلية المسجد النبوي
كشفت وحدة القبول والتسجيل بدء التسجيل الإلكتروني في كلية المسجد النبوي للعام الدراسي 1439-1440هـ.
وأبانت الوحدة، أن التسجيل للطلاب سيكون في خمسة أقسام علمية ” قسم القرآن وعلومه، وقسم الشريعة، وقسم السنة وعلومها، وقسم العقيدة وقسم اللغة العربية ” بينما يقتصر التسجيل في قسم الطالبات على قسم الشريعة.
كما أوضحت أن هناك 7 شروط للقبول:
1. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2.أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3.أن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية .
4.أن يكون لائقاً طبياً .
5. موافقة للموظف بالدراسة من مرجعه.
6. أن يكون سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية .
7 ألا يكون قد سبق طي قيده من الكلية, أو جامعة أخرى .
وهناك أيضًا شروط خاصة بالأقسام وهي على النحو التالي :
– قسم الشريعة:
حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم حفظًا متقنًا من ” الكهف إلى الناس ” .
– قسم السنة وعلومها :
حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
– قسم القرآن وعلومه:
حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم حفظاً متقناً من ” الكهف إلى الناس ” .
إتقان تلاوة القرآن الكريم كاملاً.
– قسم العقيدة:
حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
– قسم اللغة العربية:
حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
وأشارت إلى أن تسجيل الطلاب يكون من خلال الرابط التالي:هنا .
أما تسجيل الطالبات فمن خلال الرابط التالي: هنا .
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