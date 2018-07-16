الدوحة تفشل في مخططها ضد الإمارات وتقع في شباكها

طلال الضوي(صدى):

في الوقت الذي تسير قطر كافة جهودها للإيقاع بالإمارات مستغلة بعض الشخصيات الإماراتية التي تأويها، تهوى الدوحة في حفرتها وتنقلب خططها ضد الدول العربية والإمارات عليها مرة أخرى.

وعن اتهامات الشيخ راشد بن حمد الشرقي نجل أحد حكام الإمارات الذي تؤويه قطر وتم توظيفه ضد وطنه الإمارات، أكدت صحيفة ” نيويورك تايمز الأمريكية ” أن الشيخ راشد لم يستطع أن يقدم أي دليل على صحة الاتهامات التي وجهها إلى وطنه.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن قطر لا تزال تتهرب من خططها وتُنكر وجود راشد لديها، لافته إلى أنه وصل إلى الدوحة يوم 16 مايو الماضي هاربًا من بلده، مستغلًا الأزمة القطرية لتصفية حسابات شخصية كما يقول متابعون.

وتواصل قطر توظيف الشخصيات المستغلة للترويج لخلافات وإشاعات داخل المملكة تارة والإمارات تارة أخرى، حيث وظفت قناة الجزيرة الإرهابية ووسائل إعلام أخرى ممولة من قطر قصة راشد الشرقي في خططها الخبيثة.

ولم يكن استغلال راشد الشرقي من قبل الدوحة أول استهداف للإمارات، حيث روجت قطر إلى وجود انفصال داخل الإمارات ومزاعم حول تحول دبي إلى مدينة أشباح.

وكانت الدوحة استغلت راشد الشرقي للتروج لهذا الأمر مرددًا مزاعم الجزيرة بوجود تمييز بين أبناء الإمارات في مشاركتهم بقوات استعادة الشرعية في اليمن، وهو ما تم تكذيبه أيضًا والتأكيد على عدم صحته بشواهد.