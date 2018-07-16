تدخل طبي ناجح لإنقاذ مصاب بنزيف حاد في البطن

الرياض(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى بقيق العام من إنقاذ حياة مصاب كان يعاني من نزيف حاد وفقدان للوعي ، حيث أتخذ الأطباء فوراً قرار التدخل الجراحي لإيقاف النزيف الحاد في الشريان الأورطي الذي صاحبه هبوط حاد في ضغط الدم .

وقد أستغرق إجراء العملية الجراحية 7 ساعات بذل خلالها الفريق الطبي جهوداً مميزة لإحتواء النزيف وإنقاذ حياة المصاب ولله الحمد ، حيث تم بعد ذلك نقله إلى مجمع الدمام الطبي لإستكمال العلاج وإبقاءه تحت الرعاية الطبية المركزة ولازال يتلقى العلاج وحالته مستقرة ولله الحمد .