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تدخل طبي ناجح لإنقاذ مصاب بنزيف حاد في البطن

تدخل طبي ناجح لإنقاذ مصاب بنزيف حاد في البطن
الرياض(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى بقيق العام من إنقاذ حياة مصاب كان يعاني من نزيف حاد وفقدان للوعي ، حيث أتخذ الأطباء فوراً قرار التدخل الجراحي لإيقاف النزيف الحاد في الشريان الأورطي الذي صاحبه هبوط حاد في ضغط الدم .

وقد أستغرق إجراء العملية الجراحية 7 ساعات بذل خلالها الفريق الطبي جهوداً مميزة لإحتواء النزيف وإنقاذ حياة المصاب ولله الحمد ، حيث تم بعد ذلك نقله إلى مجمع الدمام الطبي لإستكمال العلاج وإبقاءه تحت الرعاية الطبية المركزة ولازال يتلقى العلاج وحالته مستقرة ولله الحمد .


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