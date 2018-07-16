أمانة الجوف تعلن عن ترسية إنشاء حديقة نموذجية بأكثر من 27 مليون ريال

علي العنزي(صدى):

قامت أمانة الجوف بترسية إنشاء حديقة نموذجيه، بمحيط المركز الثقافي بمدينة سكاكا، بأكثر من 27 مليون ريال .

وعن تفاصيل المشروع، أوضح المهندس درويش بن علي الغامدي، أمين منطقة الجوف، أن موقع مشروع الحديقة يتميز بتوسطه للمدينة ومحيط بمركز الملك عبدالله الثقافي، مع أمكانية ربط الموقع بحديقة العين الواقعة بالقرب من إدارة الدوريات الامنية.

كما أشار ” الغامدي ” إلى أن تجهيزها سيكون طرق مختلفة عن الحدائق الأخرى من حيث التشجير والأرصفة والتي ستكون بتصاميم غير تقليدية، موضحًا أن مشروع الحديقة بلغت تكلفته “27817661” ريال بمساحة تقارب المليون متر مربع.