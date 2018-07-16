الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار والأسهم الآسيوية

وكالات(صدى):

تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر اليوم الاثنين مع تداول الدولار دون مستوياته المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة وبعد نشر بيانات ضعيفة عن الناتج المحلي الإجمالي الصيني أثرت سلبا على الأسهم الآسيوية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1242.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ 12 ديسمبر كانون الأول عند 1236.58 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب نحو 0.2 بالمئة إلى 1243 دولارا للأوقية.

وتذبذب الدولار أمام اليوان الصيني رغم صدور بيانات رسمية اليوم الاثنين أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني بما يتماشى مع التوقعات. وجرى تداول العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية دون ذروتها في عشرة أيام.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين بعدما أشارت البيانات إلى تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي ظل استمرار حذر المستثمرين من تأثير الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 0.2 بالمئة إلى 15.80 دولار للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 15.67 دولار في الجلسة السابقة.