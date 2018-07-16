رئيسة كرواتيا تخسر المونديال وتفوز بالأضواء.. وسجدة بوغبا تثير الإعجاب

نواف السالم(صدى):

خسر المنتخب الكرواتي نهائي كأس العالم في روسيا؛ حيث اقتنصته فرنسا أمس الأحد؛ فيما استولت كوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا على أضواء المدرجات.

وأظهرت الصور الخاصة بنهائي المونديال رئيسة كرواتيا هي مفعمة بالحماس، بعدما أحرز منتخب بلادها الهدف الأول في شباك فرنسا، خلال مباراة نهائي مونديال روسيا 2018، كما ظهرت في ردود فعل تلقائية خاصة بعدما أحرز المنتخب الفرنسي أهدافًا في شباك كرواتيا، فبدت حزينة إلى حد ما.

وأبدت الرئيسة الكرواتية تعاطفًا ومساندة كبيرة للاعبي منتخب بلادها عقب الهزيمة أمام فرنسا؛ فيما كسب النجم المسلم، لاعب المنتخب الفرنسي، بوغبا، الاعجاب والتقدير والاحترام إثر سجوده عقب الفوز بمونديال روسيا.