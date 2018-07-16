لم يكن يعلم بمرضه.. عريس يتوفى بعد 8 أيام فقط من زواجه

لندن(صدى):

تعرضت امرأة بريطانية لمأساة حقيقية، حين توفي زوجها بسرطان الرئة، بعد ثمانية أيام فقط من زواجهما، ولم يكن يعلم بمرضه، لتصبح الزوجة ” أرملة ” ، في شهر العسل.

فلم تكن الزوجة وتدعى ” إيمي ” ، تتوقع أن تفقد زوجها بعد أيام قليلة من زواجهما، فلم يتم اكتشاف إصابته بهذا المرض اللعين حتى وفاته، عندما سافر الزوجان ” إيمي وألان سيمز ” ، من بريطانيا إلى الرأس الأخضر في أفريقيا لقضاء شهر العسل.

وخلال تلك الأيام، كان الزوجان في غاية السعادة، حتى بدأ ” ألان ” يشكو من التعب في اليوم الثالث لهما، وقبل تناولهما العشاء، دخل الزوج في النوم العميق حتى استيقظ في منتصف الليل، من الغثيان وآلام في البطن لا يمكن تحملها.

وفي بداية الأمر، اعتقدوا أن هذه الأعراض نتيجة إصابته بتسمم غذائي، ولكنه سرعات ما لفظ أنفاسه الأخيرة بعد بضعة ساعات، وعند تشريح الجثة، اتضح أن سبب الوفاة هو إصابته بسرطان الرئة، كما عُثر بجسده على خلايا سرطانية بالكبد.

وعلى الرغم من أن الزوج ذو الـ 31 عامًا، كان يعيش مع ورم دماغي حميد تم تشخيصه عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، إلا أنه كان يتمتع بحالة صحية جيدة، ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

ومن جانبه، أعربت زوجته ” إيمي ” التي تبلغ من العمر 33 عامًا، عن صدمتها الكبرى برحيل زوجها المفاجئ قبل أوانه، مبينة أن الأمر كان ” مريعًا ” بالنسبة لها، ومؤكدة أنه كان بصحة جيدة قبل وفاته بـ 12 ساعة فقط، ولم تظهر عليه أي أعراض تدل على إصابته بالسرطان.

فيما عبرت ” إيمي ” عن حزنها لوفاة زوجها، مؤكدة أنه سيترك فراغًا كبيرًا خلفه، مشيرة إلى أنه لا أحد يستطيع تصديق أمر رحيله.