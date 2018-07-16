بالفيديو.. داعية إسلامي : ضرب الزوج لزوجته مصطلح للترويج الخاطئ لتعاليم الإسلام

متابعة _ أميرة خالد(صدى):

تحدث الشيخ إسلام النواوي ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” بكره أحلى ” عن حكم الشرع في ضرب الزوج لزوجته ، وهل هو تقويم أم اعتداء .

وقال الشيخ ، لا يوجد اي شئ عن الضرب في الإسلام ، وسبب انتشار هذا المصطلح هو الترويج الخاطئ لتعاليم الإسلام .

وتابع ، ان أغلب المواطنين يناقشون قضية تعدي الزوج لزوجته خطأ ، وهنا يجب أن نتفق على شئ وهو هل الضرب تقويم أم اعتداء ؟ .

وأضاف الشيخ ، الله سبحانه وتعالى يعبر دائما عن المؤمنين في القرآن بالرجال وليس بالذكور ، لأن الرجل صفة وليس نوع وليس كل ذكر رجل ، أما المرأة فمنها المعتدلة والغير معتدلة ، والمعتدلة هي من حفظت نفسها وبيتها وزوجها ، وهذه لا يجب التعدي عليها ابدا ، أما الغير معتدلة وهي من تخرج عن العادات والإساءة لزوجها فهذه يجب تقويمها ، وليس أن يقوم زوجها بضربها فور ارتكابها اي خطأ ولكن أن يقوم بالتحدث معها وتقويمها لعدم ارتكابه مرة أخرى .