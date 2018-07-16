الهيئة الاتهامية تبرئ فضل شاكر من تهمة تشكيل عصابات مسلحة

أماني الغامدي(صدى):

قامت الهيئة القضائية في لبنان ” الهيئة الاتهامية ” ، بتبرئة المطرب فضل شاكر وشقيقه فادي من تهمة تشكيل عصابات مسلحة فى بلدية حارة صيدا.

وبالتطريق للتفاصيل، أصدرت الهيئة قرار بتاريخ 12/7/2018 بمنع محاكمة المطرب اللبناني وشقيقه بالدعوى المقامة من قبل رئيس بلدية صيدا سيمح زين، بجناية تشكيل عصابات مسلحة.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الهيئة قررت محاكمة المطرب فضل شاكر في اتهامات تتعلق بـ ” الذم، التهديد ” وإحالته للقاضي المنفرد الجزائي بصيدا.