بالفيديو.. ” كالخراف ” .. هكذا يتم جلب المرتزقة من الأبواق الإعلامية لقطر
يستهدف ” تنظيم الحمدين ” جلب المرتزقة إلى بلاده؛ لمساندته فيما يقوم به من أفعال غير لائقة ومعادية للدول العربية؛ ومن بين هؤلاء المرتزقة من الأبواق الإعلامية كالفلسطيني جمال ريان والجزائرية خديجة بن قنه، والسوري فيصل القاسم وغيرهم.
وأظهر مقطع فيديو ساخر، طريقة جلب المرتزقة إلى قطر؛ حيث شبههم بأنهم يوردون إلى الدوحة كالخراف؛ فهم مجرد أداة في يد ” تنظيم الحمدين ” وأبواق تنفث في أسماع العالم سمومه وتضليله للحقائق.
ولم تقتصر محاولات ” تنظيم الحمدين ” في الاستعانة بالمرتزقة على الإعلام فقط، ولكن كشفت وثائق مسربة، عن إصدار أمير قطر تميم بن حمد، أمرًا بإحالة عشرات الضباط بالقوات المسلحة القطرية للتقاعد المبكر؛ في خطوة تعسفية تعرّي سياسة النظام في تفريغ المؤسسة العسكرية من المواطنين، واستبدالهم بمرتزقة أتراك.
طلال[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 47 دقيقة
والله البهايم احسن منهم الف مرة
حثاله ومرتزقه العرب مطرودين من بلادهم
ووجدوا المكان المناسب لهم ( الطيورعلى اشباهه تقع )
ماجد[ عدد التعليقات: 1890 ] نشر منذ 46 دقيقة
ظلمت الخرفان بتشبيهك فيهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذي افضل منهم يستفاد من لحومها وجلودها
همس[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههههه بالضبط 💯💯
qlq[ عدد التعليقات: 3241 ] نشر منذ 37 دقيقة
عجلو بالقتاة البحرية
ضاحي خلفان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
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