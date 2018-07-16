بالفيديو.. ” كالخراف ” .. هكذا يتم جلب المرتزقة من الأبواق الإعلامية لقطر

طلال الضوي(صدى):

يستهدف ” تنظيم الحمدين ” جلب المرتزقة إلى بلاده؛ لمساندته فيما يقوم به من أفعال غير لائقة ومعادية للدول العربية؛ ومن بين هؤلاء المرتزقة من الأبواق الإعلامية كالفلسطيني جمال ريان والجزائرية خديجة بن قنه، والسوري فيصل القاسم وغيرهم.

وأظهر مقطع فيديو ساخر، طريقة جلب المرتزقة إلى قطر؛ حيث شبههم بأنهم يوردون إلى الدوحة كالخراف؛ فهم مجرد أداة في يد ” تنظيم الحمدين ” وأبواق تنفث في أسماع العالم سمومه وتضليله للحقائق.

ولم تقتصر محاولات ” تنظيم الحمدين ” في الاستعانة بالمرتزقة على الإعلام فقط، ولكن كشفت وثائق مسربة، عن إصدار أمير قطر تميم بن حمد، أمرًا بإحالة عشرات الضباط بالقوات المسلحة القطرية للتقاعد المبكر؛ في خطوة تعسفية تعرّي سياسة النظام في تفريغ المؤسسة العسكرية من المواطنين، واستبدالهم بمرتزقة أتراك.