بالفيديو.. شاب يلاحق وافد بسلاح رشاش في طريق عام
رصدت إحدى مقاطع الفيديو، إقدام أحد الأشخاص على إجبار مُقيم على التوقف بسيارته في طريق عام وإشهار السلاح عليه.
ووثق المقطع الذي التقطه ” مواطن ” بكاميرا هاتفه الجوال، مشهد ” الشاب ” وهو يحمل سلاحه الرشاش ويلاحق الوافد متجهًا نحو سيارته المتوقفة بجانب الطريق، في الوقت الذي يحاول فيه ” الوافد ” الفرارف من الموقع.
يُذكر أن شرطة محافظة حفر الباطن نجحت في إلقاء القبض على الشاب؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
طلال[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 43 دقيقة
ليس هناك أي مبرر لحمل السلاح أبدا في مدينة ودولة آمنة، ولكن سيجد من يرده إلى جادة الحق بتأديبه ليتعظ غيره.
قمة الاستهتار والتخلف
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 43 دقيقة
بعيداا عن الاسباب والمسببات كيف شخص يشيل السلاح معه بالسياره اي استهتار هذا وين عايشين فيه في شيكاغوا تمشي وسلاحك معك سلامات مدير لابد لابد لابد من الحملات المكثفه على مثل هولاء مثلا اي مشكله تحصل معه سحب سلاحه وذبح اللي قدامه استهتار هذا باروااح الناس كفانا الله واياكم شرهم
طاهر[ عدد التعليقات: 1890 ] نشر منذ 43 دقيقة
هناك مشكلة
فلننتظر ونرى
من هو المصيب
ومن هو المخطيء
يا شباب لاسمح الله
لو أحد تعدى على عرضك اختك بنتك زوجتك
قريبتك
انا اقول الله لايجيب هذا الوقت لكن لو حصل فماذا تفعل
ثم اول المخطئين الذي صور المقطع
لأنه قطع الموضوع
ولا يعلم شيء
انتبهوا من التصوير
qlq[ عدد التعليقات: 3241 ] نشر منذ 34 دقيقة
الرشاش اطول من البزر