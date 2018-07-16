بالفيديو.. شاب يلاحق وافد بسلاح رشاش في طريق عام

نايف السالم(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، إقدام أحد الأشخاص على إجبار مُقيم على التوقف بسيارته في طريق عام وإشهار السلاح عليه.

ووثق المقطع الذي التقطه ” مواطن ” بكاميرا هاتفه الجوال، مشهد ” الشاب ” وهو يحمل سلاحه الرشاش ويلاحق الوافد متجهًا نحو سيارته المتوقفة بجانب الطريق، في الوقت الذي يحاول فيه ” الوافد ” الفرارف من الموقع.

يُذكر أن شرطة محافظة حفر الباطن نجحت في إلقاء القبض على الشاب؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.