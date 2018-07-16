رضيع يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لاعتداء جنسي

مليكة فؤاد(صدى):

في جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، لقي رضيع عربي من جنسية مغربية، مصرعه بعد تعرضه لاعتداء جنسي، يرجح أنه أودى بحياته.

ولم يصل الرضيع الذي لا يبلغ من العمر سوى ثلاثة أشهر، إلى قسم المستعجلات بمدينة شيشاوة المجاورة لمراكش، أمس الأحد، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ووصل للمستشفى جثة هامدة، لتكتشف الطبيبة الرئيسة تعرضه للاعتداء الجنسي.

وبدأت الواقعة، حين وجدت أمه المقيمة بحي بنحمادة، طفلها في حالة إغماء وملابسه ملطخة بالدماء، لتقوم بنقله إلى المستشفى على الفور، لكنه فارق الحياة قبل وصوله إليها.

ومن جانبها، فتحت عناصر الدائرة الأمنية بقسم المستعجلات، تحقيقاتها للتحري عن ظروف الجريمة البشعة، في حين تم نقل جثمان الرضيع إلى مستودع الأموات بمراكش، ليخضع للتشريح الطبي لمعرفة ملابسات الوفاة.