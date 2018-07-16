رضيع يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لاعتداء جنسي
في جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، لقي رضيع عربي من جنسية مغربية، مصرعه بعد تعرضه لاعتداء جنسي، يرجح أنه أودى بحياته.
ولم يصل الرضيع الذي لا يبلغ من العمر سوى ثلاثة أشهر، إلى قسم المستعجلات بمدينة شيشاوة المجاورة لمراكش، أمس الأحد، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ووصل للمستشفى جثة هامدة، لتكتشف الطبيبة الرئيسة تعرضه للاعتداء الجنسي.
وبدأت الواقعة، حين وجدت أمه المقيمة بحي بنحمادة، طفلها في حالة إغماء وملابسه ملطخة بالدماء، لتقوم بنقله إلى المستشفى على الفور، لكنه فارق الحياة قبل وصوله إليها.
ومن جانبها، فتحت عناصر الدائرة الأمنية بقسم المستعجلات، تحقيقاتها للتحري عن ظروف الجريمة البشعة، في حين تم نقل جثمان الرضيع إلى مستودع الأموات بمراكش، ليخضع للتشريح الطبي لمعرفة ملابسات الوفاة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 29 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
فتى الرياض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أحمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 دقائق
أي عار لحق بنا نحن المسلمين ( العرب ) ، أي لعنة أصابتنا ، أي انحطاط ، أي تخلف ، أي دونية ، ,الف أي ……..
على أرض كنانة ، يكاد لا يمر يوم إلا وصلت إلى مسامعنا جرائم ترتكب ينديء لها الجبين ، اغتصاب ، هتك عرض أطفال ، عقوق الوالدين ، قتل ، زنا المحارم ، تحرش ، والقائمة تطول وتطول … ليتكرر المشهد في المغرب العربي ، وهناك ما هو ادهى من ذلك ، وأمر ، وبوتيرة أخف تنتشر تلك الجرائم لتعم الوطن العربي بشكل عام .
ثم نلوم الغرب على انهم ينعتونا نحن المسلمين عامة والعرب خاصة بالارهارب .
أليست هذه الجرائم ارهابا بحق الطفولة ؟
أليست هذه الجرائم وحشية وهمجية ؟
أعزنا الله بالاسلام ، فيه أعظم الشرائع التى تنظم دورة الكون باكمله ، وليس حياة الانسان فحسب ، حتى الغرب أعترف بعظمة هذا الدين ،
أيها السادة العيب فينا نحن المسلمين ، وليس في ديننا ، والكثير من الذين اسلموا حمدوا الله أنهم عرفوا الإسلام قبل أن يعرفوا المسلمين . وكفى
أحمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 5 دقائق
أي عار لحق بنا نحن المسلمين ( العرب ) ، أي لعنة أصابتنا ، أي انحطاط ، أي تخلف ، أي دونية ، ,الف أي ……..
على أرض كنانة ، يكاد لا يمر يوم إلا وصلت إلى مسامعنا جرائم ترتكب ينديء لها الجبين ، اغتصاب ، هتك عرض أطفال ، عقوق الوالدين ، قتل ، زنا المحارم ، تحرش ، والقائمة تطول وتطول … ليتكرر المشهد في المغرب العربي ، وهناك ما هو ادهى من ذلك ، وأمر ، وبوتيرة أخف تنتشر تلك الجرائم لتعم الوطن العربي بشكل عام .
ثم نلوم الغرب على انهم ينعتونا نحن المسلمين عامة والعرب خاصة بالارهارب .
أليست هذه الجرائم ارهابا بحق الطفولة ؟
أليست هذه الجرائم وحشية وهمجية ؟
أعزنا الله بالاسلام ، فيه أعظم الشرائع التى تنظم دورة الكون باكمله ، وليس حياة الانسان فحسب ، حتى الغرب أعترف بعظمة هذا الدين ،
أيها السادة العيب فينا نحن المسلمين ، وليس في ديننا ، والكثير من الذين اسلموا حمدوا الله أنهم عرفوا الإسلام قبل أن يعرفوا المسلمين . وكفى