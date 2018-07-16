الإطاحة بشاب عبث بكاميرا ” ساهر ” وتراقص فرحا بفعلته في عسير

أبها(صدى):

تمكنت دوريات المرور بمنطقة عسير، من القبض على شاب بعد أن عبث بإحدى كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” ، وذلك على إحدى الطرق بالمنطقة.

جاء ذلك بعد وقت قصير من انتشار مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثق قيام الشاب، الذي كان يقود سيارة من نوع ” هايلوكس ” ، ليخرج من السيارة، ويترجل متجهًا نحو إحدى كاميرات ” ساهر ” ، بأحد شوارع منطقة عسير.

وأظهر المقطع، قيام الرجل بالعبث بكاميرا ” ساهر ” ، وتحريكها عن اتجاهها المحدّد لها، ليغادر المكان وهو يتراقص فرحًا بفعلته، ولكن لم يدرك الشاب أن إحدى كاميرات المراقبة ترصد تصرفه.

وعليه، بادرت دوريات المرور بعسير، بالبحث عن قائد المركبة والعثور عليه وضبطه، لتتم إحالته إلى الجهات المعنية.