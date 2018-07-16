الإطاحة بشاب عبث بكاميرا ” ساهر ” وتراقص فرحا بفعلته في عسير
تمكنت دوريات المرور بمنطقة عسير، من القبض على شاب بعد أن عبث بإحدى كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” ، وذلك على إحدى الطرق بالمنطقة.
جاء ذلك بعد وقت قصير من انتشار مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثق قيام الشاب، الذي كان يقود سيارة من نوع ” هايلوكس ” ، ليخرج من السيارة، ويترجل متجهًا نحو إحدى كاميرات ” ساهر ” ، بأحد شوارع منطقة عسير.
وأظهر المقطع، قيام الرجل بالعبث بكاميرا ” ساهر ” ، وتحريكها عن اتجاهها المحدّد لها، ليغادر المكان وهو يتراقص فرحًا بفعلته، ولكن لم يدرك الشاب أن إحدى كاميرات المراقبة ترصد تصرفه.
وعليه، بادرت دوريات المرور بعسير، بالبحث عن قائد المركبة والعثور عليه وضبطه، لتتم إحالته إلى الجهات المعنية.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 42 دقيقة
بدون إحراج/ كلما قوة العقوبة قلت المخالفات …………………………. مهما كانت !
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 42 دقيقة
بدون إحراج/ كلما قوة العقوبة قلت المخالفات …………………………. مهما كانت !
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 42 دقيقة
ساهر وجميع انظمة الدوله وجدت لتأديب المخالف ( امش نظامي ولا يهمك شي )
عمار[ عدد التعليقات: 792 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يقويهم
كلنا دفعنا مخالفات بمبالغ كبيره لحد ما تادبنا،،
الان في كل شارع امشي فيه اول شي احدد السرعه و التزم لتجنب المخالفه
اللي عنده فلوس زايده خله يدفعها ع ساهر ويدعم الرؤيه 2030
qlq[ عدد التعليقات: 3241 ] نشر منذ 32 دقيقة
..
النظام والغرامات
ابو خالد[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 18 دقيقة
ذبحتنا قيمة مخالفات ساهر مقيد لاتستطيع فعل اي شئ من تجديد جواز السفر والرخصة والاستمارة الا بدفع مخالفات ساهر خفضوها شوية لحد 50% من قيمتها والغو تبدبيلها مابقي شئ من الراتب الا الفتات كلها راحت قسائم ساهر وفوتير اتصالات وماء وكهرباء وارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء ان الله غفور رحيم