ميناء ينبع التجاري يحقق رقما قياسيا في مناولة البضائع

ينبع(صدى):

حقق ميناء ينبع التجاري رقماً قياسياً جديداً عبر مناولته 1.330.017 طناً من مختلف أنواع البضائع العامة، وذلك خلال الربع السنوي الثاني للعام 2018م مقارنة بـ 829.863 طناً للعام الميلادي 2017م، بزيادة وقدرها 60%.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار معدلات غير مسبوقة للمناولة كثمرة لجهود إدارة الميناء النوعية لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء، في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد من أقدم الموانئ المطلة على البحر الأحمر وهو البوابة الرئيسية لمنطقة المدينة المنورة وما جاورها، كما يُعـد أيضاً الميناء السعودي الأقرب لدول أوروبا وأمريكا الشمالية، كما يربط الميناء بمنطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة شبكة حديثة من الطرق البرية وهو ما يجعله المنفذ البحري الاستراتيجي الأهم لمنطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم والبوابة البحرية لانتقال التجارة من وإلى هذه المناطق الواعدة اقتصادياً.