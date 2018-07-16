جامعة تبوك تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة تبوك عن رغبتها في إشغال وظائفها الشاغرة في تبوك؛ وذلك عن طريق المسابقة لموظفي الجامعة وغير الموظفين الحكوميين من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة، وممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية، وفقًا لما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.

وأبانت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين أن على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة؛ وذلك من خلال رابط موقع الجامعة الالكتروني التالي هنا ، ويقوم بتحديد الوظيفة والمرتبة التي تتوافق مع المؤهلات والخبرات التي يحملها المتقدم.

وناشدت الجامعة من تتوفر لديه الشروط ويرغب الدخول في المسابقة، بالتقديم من خلال نظام التوظيف الالكتروني للجامعة، اعتبارًا من يوم الخميس 1439/09/16هـ وحتى يوم الخميس 1439/09/23هـ.