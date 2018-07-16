” البيئة ” تضبط 47 مخالفة لنظامي ” المبيدات ” و ” البذور ” بقيمة 405 آلاف ريال

محمد السعران(صدى):

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 47 مخالفة لنظامي المبيدات، والبذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللائحة التنفيذية لهما، حيث عاقبت الشركات والمؤسسات الزراعية بغرامات مالية بلغت نحو 405 آلاف ريال في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب، أن مخالفات نظام المبيدات المضبوطة بلغت 21 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 247.918 ريال، مبيناً ان فرق الرقابة الميدانية للوزارة ضبطت نحو 1,457.85 كجم من المبيدات، حيث قامت بتطبيق نظام المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على المبيدات المعروضة للتجارة، ورصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات محظورة، ومبيدات مغشوشة، بالإضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية، مضيفاً ان الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية.

وأضاف الدكتور الخطيب أن مخالفات نظام البذور والتقاوي والشتلات بلغت 26 مخالفة بقيمة اجمالية بلغت 157.000 ريال، واشتملت المخالفات تداول بذور والتقاوي منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر وبيع بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة، بالإضافة لتغيير البيانات الإيضاحية المتعلقة بتاريخ الإنتاج والانتهاء.

ودعا جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، إضافة إلى إلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.

وأكد، أن جميع فروع الوزارة في المناطق تضم مرشدين زراعيين لمساعدة المزارعين في الأمور الفنية التي من ضمنها الاستخدام الآمن للمبيدات وأنواعها والتراكيز المناسبة.