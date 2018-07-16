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وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام بالرياض والأحساء

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الإمام بالرياض والأحساء
فاطمة المالكي(صدى):

توفر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، بكليات الجامعة في مدينتي: ” الرياض والأحساء ” ، وذلك لحملة الدكتوراه، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أستاذ: الرياض ” رجال ونساء ” .
– أستاذ مشارك: الرياض ” رجال ونساء ” .
– أستاذ مساعد: الرياض ” رجال ونساء ” .
– أستاذ: الأحساء ” رجال ونساء ” .
– أستاذ مشارك: الأحساء ” رجال ونساء ” .
– أستاذ مساعد: الأحساء: ” رجال ونساء ” .

وكشفت الجامعة، عن الوثائق والمستندات المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف من قِبل الراغبين، وهي: السيرة الذاتية، والمؤهل العلمي، والخبرات العملية ” إن وجدت ” .

وأوضحت جامعة الإمام، أن التقديم يبدأ من خلال مراجعة الأقسام العلمية في كل كلية، مع إرفاق الوثائق المطلوبة، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 2/11/1439هـ، ويستمر لمدة أسبوعين.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع

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