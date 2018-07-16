” الغذاء والدواء ” تكشف حقيقة تصنيف بودرة التالك من المسرطنات

عادل الحربي(صدى):

كشف إدريس الدريس، المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء، أن بودرة ” التالك ” الموجودة في بودرة الأطفال لمنتجات شركة جونسون اند جونسون، لا تصنف ضمن المواد المسرطنة حسب جمعية السرطان الأمريكية.

وأشار ” الدريس ” إلى أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية تصنفه ضمن فئة المواد المصنفة تحت الفئة (2B) ، وهي المواد المحتمل تسببها في السرطان؛ وذلك لعدم وجود دراسات كافية تثبت العلاقة بين هذه المادة والسرطان في الإنسان.

كما أبان أن تكون منتجات ” بودرة الأطفال ” مسرطنة إذا احتوت على مادة الأسبستوس والتي غالبًا ما تكون كشوائب في مادة التالك، وقد قامت الهيئة بتحليل عينات من منتجات الشركة وأثبتت التحاليل خلوها من هذه المادة.