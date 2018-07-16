إزالة أكثر من 688 ألف لوحة وملصق دعائي مخالف بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن قيامها بإزالة 688,051 لوحة وملصقًا دعائيًا مخالفًا، وُضعت على الطرقات والأعمدة والأرصفة بطريقة غير نظامية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2018م.

جاء ذلك في إطار سعي أمانة الرياض لتحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض، حيث أكدت الأمانة، أن تلك اللوحات والملصقات الدعائية تمثل أحد عوامل التلوث البصري في الرياض.

وأشارت الأمانة، إلى أن اللوائح والأنظمة توجب العقوبة على من يمارس وضع هذه اللوحات والملصقات الدعائية المشوهة للمظهر العام، مشددة على أنها ستطبق العقوبات على جميع المخالفين.

جدير بالذكر، أن جميع البلديات الفرعية بمدينة الرياض، قد ساهمت في أعمال الرصد والإزالة، وما زالت تلك الأعمال قائمة حتى يتم تنظيف المدينة بأكملها من اللوحات والملصقات الدعائية التي تشوه للمظهر العام.