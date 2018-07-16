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بالفيديو.. أسيل عمران لشخصية شهيرة: الأنوثة مو بحجم جسمك

بالفيديو.. أسيل عمران لشخصية شهيرة: الأنوثة مو بحجم جسمك
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو انتقدت به إحدى الشخصيات الشهيرة ، عقب نشرها نصيحة للفتيات بأن ما يسووا ريجيم ويسمنوا مثل ما بدهم .

وقالت أسيل في الفيديو ، ” لقيت فيديو على انستجرام بيقول لشخصية معروفه للاسف ” يابنات لا تنحفوا خليكم سمان ” ، أولاً .. ما حد يحق له يحصر الإنوثة في مظهر خارجي ، ثانياً .. كل إنسانه لها الحق تكون جميلة بالطريقة المقتنعة بيها ” .

وتابعت اسيل ، ” لو كنتي نحيفة وصحتك كويسة وانتي مقتنعه بنفسك خليكي ، لو كنتي سمينة أو مليانه ومقتنعة بنفسك عليكي بالعافية .. الإنوثة عمرها ما كانت بالشكل أو بالحجم ” .


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