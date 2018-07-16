4200 معلم ومعلمة في برنامج التدريب الصيفي بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني ومساعدته للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح برنامج التدريب الصيفي لأكثر من 4200 معلم ومعلمة ، ويشتمل على 168 برنامجًا تدريبيًا موزعة على مراكز التطوير بكافة القطاعات في المنطقة .

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم تهدف من إطلاق برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي إلى زيادة كفاءة النظام التعليمي لدى شاغلي الوظائف التعليمية، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس على مستويات التحصيل العلمي للطلاب والطالبات تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ، بالإضافة إلى حصول المتدربين على حزمة كبيرة من الامتيازات .