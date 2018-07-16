بالصور.. ندوة ” الثقافة من المعرفة إلى الرقميات ” في مهرجان النماص للدكتور ظافر العمري

محمد بن طحيطح(صدى):

‏أقيمت في مقر الفعاليات الثقافية بالمركز الحضاري وضمن فعاليات لجنة التنمية السياحية ، ندوة ثقافية للأستاذ الدكتور ظافر بن غرمان العمري رئيس مجلس إدارة ‏الجمعية العلمية للبلاغة والنقد وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى ندوة ثقافية تحت عنوان (الثقافة من المعرفة إلى الرقميات ) .

استعرض خلالها المراحل التاريخية ‏لتطور نقل الثقافة عبر العصور حتى عصرنا الحاضر وما طرأ على هذا المفهوم من تغير عند كثير من العلماء وكيف أن الثقافة هي نتاج معارف وعلوم ومهارات عند المجتمعات ‏ البشرية انتقلت من زمان إلى آخر عبر الوسائل التقليدية حتى وصلت اليوم الى وسائل التقنية الحديثة ، ثم استعرض المحاضر الجوانب الهامة للحصول على المعرفة والثقافة ونبه إلى عدم الوثوق ‏في بعض الأساليب الحديثة الغير موثوقة في نقل المعرفة التقنية الرقمية ، ثم فتح المجال لمداخلات الحضور و مناقشاته حول محاور الندوة ، وبعدها ‏ انتقل الجميع لديوانية ملتقى صيف النماص لتناول طعام العشاء وفي ناية الأمسية تم تكريم المحاضر بدرع تذكاري مقدم من لجنة التنمية السياحية .