بالصور.. ندوة ” الثقافة من المعرفة إلى الرقميات ” في مهرجان النماص للدكتور ظافر العمري
أقيمت في مقر الفعاليات الثقافية بالمركز الحضاري وضمن فعاليات لجنة التنمية السياحية ، ندوة ثقافية للأستاذ الدكتور ظافر بن غرمان العمري رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للبلاغة والنقد وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى ندوة ثقافية تحت عنوان (الثقافة من المعرفة إلى الرقميات ) .
استعرض خلالها المراحل التاريخية لتطور نقل الثقافة عبر العصور حتى عصرنا الحاضر وما طرأ على هذا المفهوم من تغير عند كثير من العلماء وكيف أن الثقافة هي نتاج معارف وعلوم ومهارات عند المجتمعات البشرية انتقلت من زمان إلى آخر عبر الوسائل التقليدية حتى وصلت اليوم الى وسائل التقنية الحديثة ، ثم استعرض المحاضر الجوانب الهامة للحصول على المعرفة والثقافة ونبه إلى عدم الوثوق في بعض الأساليب الحديثة الغير موثوقة في نقل المعرفة التقنية الرقمية ، ثم فتح المجال لمداخلات الحضور و مناقشاته حول محاور الندوة ، وبعدها انتقل الجميع لديوانية ملتقى صيف النماص لتناول طعام العشاء وفي ناية الأمسية تم تكريم المحاضر بدرع تذكاري مقدم من لجنة التنمية السياحية .
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